Автобусы Мострансавто в Подмосковье идут с задержками из-за снегопада

Сильный снегопад вызвал заторы на магистралях Подмосковья, из-за чего автобусы Мострансавто следуют с увеличенными интервалами и прибывают на остановки с опозданием по состоянию на 11:00. В компании усилили меры безопасности и контроль за техникой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе продолжается снегопад, на основных трассах фиксируются многочисленные пробки. По данным на 11:00, автобусы Мострансавто работают с увеличенным интервалом движения и прибывают на остановки с задержками с учетом дорожной обстановки.

В подразделениях предприятия приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности. Водители соблюдают скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а технические службы усилили контроль за состоянием подвижного состава. Диспетчерские службы филиалов взаимодействуют с дорожными и коммунальными организациями, отвечающими за содержание дорог.

Пассажирам рекомендуют учитывать погодные условия и заранее планировать поездки. Актуальная информация о фактическом движении автобусов публикуется в Telegram-канале Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.