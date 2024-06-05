Автобусы маршрута № 332к будут курсировать до станции МЦД Раменское

В Шатуре с 8 июня изменится схема движения действующего маршрута № 332к «Радовицкий Мох — м. Котельники». Теперь маршрут будет следовать до станции МЦД Раменское, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобус, курсирующий по маршруту, будет совершать два рейса в сутки. Первый рейс от ОП «Радовицкий Мох» будет отправляться по понедельникам и субботам в 04:10, по пятницам — в 13:10, по воскресеньям — в 15:00. Последний от ст. МЦД Раменское будет выезжать по понедельникам и субботам — в 09:15, по пятницам и воскресеньям — в 18:30.

В двух минутах ходьбы от станции расположен автовокзал «Раменское», которым можно воспользоваться для комфортного ожидания автобуса или электропоезда. В зале ожидания есть кресла, бесплатный интернет, туалет.

Доехать до ближайшей станции метро Выхино пассажиры смогут на поездах МЦД-3, что позволит им сэкономить на оплате проезда в Москву 17 рублей за счет бесплатной пересадки на метро при оплате проезда картой «Тройка».

Также с данного диаметра можно сделать пересадки на станции метро Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии и м. Косино Некрасовской, МЦД-4, МЦК и БКЛ.

На маршруте действуют льготы по социальной карте жителя Подмосковья. Проезд можно оплатить банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.