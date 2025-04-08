Автобусные остановки отремонтировали в девяти округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные на городских улицах: проспекте Науки в Пущине, ул. Заводской в Щелкове, ул. Михалевича в Раменском, ул. Индустриальной в Ногинске, а также на Лихачевском проспекте в Долгопрудном.

Также отремонтировали павильоны на ул. Центральной в селе Алабушево г. о. Солнечногорска, на Можайском шоссе в селе Перхушково Одинцовского округа, на Пятницком шоссе в деревне Брехово округа Химки и на дорогах у села Сущево Талдомского округа и в селе Бисерово Богородского округа.

Ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся регулярно. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофорам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.