Автобусные маршруты между Москвой и Химками могут временно изменить
Фото - © Медиасток.рф
Трассы пригородных маршрутов «Москва — область» могут быть скорректированы из-за дорожной обстановки в городском округе Химки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Автобусные маршруты между Москвой и Химками могут быть временно изменены. Причина — дорожная обстановка в городском округе.
Пассажирам посоветовали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас наблюдаются пробки на МКАД и на Ленинградском шоссе.
