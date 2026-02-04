сегодня в 16:10

Автобусные маршруты между Москвой и Химками могут временно изменить

Трассы пригородных маршрутов «Москва — область» могут быть скорректированы из-за дорожной обстановки в городском округе Химки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автобусные маршруты между Москвой и Химками могут быть временно изменены. Причина — дорожная обстановка в городском округе.

Пассажирам посоветовали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас наблюдаются пробки на МКАД и на Ленинградском шоссе.

