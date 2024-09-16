Автобусную остановку обустроят в поселке Инженерный-1 в Красногорске

Остановку общественного транспорта обустроят в поселке Инженерный-1 городского округа Красногорск по просьбе жителя, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Остановку включили в план этого года», — сказал Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Зампред правительства добавил, что по графику работы по ее обустройству будут завершены до 10 октября текущего года.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил губернатор.