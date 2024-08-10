Автобус с туристами перевернулся на Камчатке
Вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке, министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице «ВКонтакте».
Инцидент произошел на реке Студеная в Усть-Камчатском округе.
Туристическая группа направлялась в сторону Ключевской группы вулканов.
По словам Лебедева, 20 человек «остались на месте», четверых доставили в поселок Козыревск для оказания медицинской помощи.
Глава регионального ведомства подчеркнул, что попавшая в ДТП группа туристов не прошла регистрацию в МЧС.