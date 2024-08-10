сегодня в 05:56

Автобус с туристами перевернулся на Камчатке

Вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке, министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице « ВКонтакте ».

Инцидент произошел на реке Студеная в Усть-Камчатском округе.

Туристическая группа направлялась в сторону Ключевской группы вулканов.

По словам Лебедева, 20 человек «остались на месте», четверых доставили в поселок Козыревск для оказания медицинской помощи.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что попавшая в ДТП группа туристов не прошла регистрацию в МЧС.