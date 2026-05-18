Авто не снять, аренду не завершить: «Делимобиль» «лег» в 5 регионах РФ

Массовый сбой в работе «Делимобиля» произошел в России

Массовый сбой в работе сервиса каршеринга «Делимобиль» зафиксировали в РФ. С проблемами столкнулись жители пяти регионов России, сообщает Detector404.ru .

На сбой в работе сервиса пожаловались в Санкт-Петербурге и Москве. Также с проблемами столкнулись жители Ленинградской, Московской и Самарской области.

«Делимобиль» не запускается с мобильных устройств и компьютеров.

Некоторые пользователи пожаловались, что у них не получается завершить аренду. Происходит сбой.

Другие пользователи, наоборот, не могут забронировать автомобиль. У них не отображаются доступные авто.

