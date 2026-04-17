Австралийская пчела едва не погубила пассажиров самолета, летящего в Вену

29-тонный борт компании Austrian Airlines должен был вылететь из Инсбрука в Вену. Самолет уже выехал на полосу для взлета, но вдруг экипаж обратил внимание на «взбесившиеся» датчики. Их показания не сходились.

Борт пришлось отправить назад к терминалу. Когда специалисты искали, в чем причина проблемы, они наткнулись на пчелу, которая перед взлетом залетела в Трубку Пито (специальное устройство для измерения скорости потока, расположенное в носовой части).

В итоге рейс перенесли. 102 пассажира были пересажены на резервный борт. Взлет состоялся с задержкой почти 5 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.