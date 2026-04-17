Австралийская пчела едва не погубила пассажиров самолета, летящего в Вену
Направлявшийся в Вену пассажирский самолет Embraer экстренно прервал взлет из-за австралийской пчелы, которая «взбесила» показания датчиков, сообщает SHOT.
29-тонный борт компании Austrian Airlines должен был вылететь из Инсбрука в Вену. Самолет уже выехал на полосу для взлета, но вдруг экипаж обратил внимание на «взбесившиеся» датчики. Их показания не сходились.
Борт пришлось отправить назад к терминалу. Когда специалисты искали, в чем причина проблемы, они наткнулись на пчелу, которая перед взлетом залетела в Трубку Пито (специальное устройство для измерения скорости потока, расположенное в носовой части).
В итоге рейс перенесли. 102 пассажира были пересажены на резервный борт. Взлет состоялся с задержкой почти 5 часов.
Ранее самолет подал сигнал бедствия прямо в аэропорту во Владивостоке. Согласно онлайн-картам, судно прервало взлет и остановилось в дальней части воздушной гавани.
