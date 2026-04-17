Песков рассказал о готовности РФ получить обогащенный уран из Ирана

РФ все еще открыта к тому, чтобы принять обогащенный уран из Ирана. Предложение пока не находится в стадии переговоров, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

15 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ готова сыграть роль в решении вопроса обогащенного урана в Иране так, чтобы это осталось приемлемо для Тегерана. Журналисты спросили у Пескова, отреагировали ли стороны как-либо на такое предложение.

Пресс-секретарь президента заявил, что предложение пока не на стадии переговоров. При этом РФ к принятию урана открыта, что много раз повторялось президентом России Владимиром Путиным.

США и Израиль 28 февраля начали бить по объектам в Иране. Тот атаковал в ответ. 8 апреля стороны объявили о перемирии на две недели для проведения переговоров.

