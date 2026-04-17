Воробьев предложил коллегам из Казахстана наладить сотрудничество между школами

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в 25-м заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан. Он предложил коллегам из страны наладить связи между ее школами и учебными учреждениями российского региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие прошло в доме правительства региона в подмосковном Красногорске. В нем участвовали сопредседатели комиссии — первый зампред Совфеда Андрей Яцкин и зампредседателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов. На заседании обсуждали ряд вопросов: начиная с укрепления торгово-экономических связей и запуска новых инвестиционных проектов и заканчивая партнерством в области логистики, образования, туризма и гуманитарной сфере. Еще в работе комиссии участвовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Воробьев назвал приятным тот факт, что Московскую область выбрали для организации мероприятия. Регион заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном, Белоруссией и Казахстаном. С коллегами из республики говорили про цифровизацию и ее интеграцию в стране.

«У нас имеются неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы — как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Беларусью — наладить такие же связи с казахстанскими школами. Это нужно для того, чтобы одаренные ребята, те, кому интересна международная политика, могли общаться, знакомиться, ездить друг к другу», — добавил губернатор Подмосковья.

Казахстан является одним из ключевых иностранных партнеров Московской области. За пять лет объем торговли увеличился в полтора раза.

Доля Подмосковья в общероссийском товарообороте с Казахстаном составила более 10%. Увеличивается экспорт товаров из области в республику.

Помощь Подмосковья местным компаниям

Подмосковье оказывает помощь экспортерам, что дает возможность большему количеству качественных и современных товаров оказываться на рынке Казахстана. С начала прошлого года при участии правительства региона и фонда поддержки внешнеэкономической деятельности области 77 подмосковных фирм подписали экспортные договоры практически на 20 млн долларов.

В 2026 году предприятия области собираются принять участие в трех международных выставках в республике для увеличения количества рынков продаж.

Инвестиционные проекты

В сотрудничество Московской области и Казахстана включены крупные инвестиционные проекты. Например, на ОЭЗ «Дубна» планируют реализовывать проект компании «Навифирм».

Там на четырех гектарах наладят изготовление медикаментов для лечения горла, глаз и органов дыхания. Объем инвестиций составит два млрд рублей. Появятся 200 рабочих мест.

Другой крупный проект — масштабный транспортно-логистический хаб на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе суммарной площадью 65 тыс. квадратных метров. Его воплощают в жизнь при участии РФ, Казахстана и КНР. Соглашение подписали во время ПМЭФ-2024. Размер инвестиций составляет 14 млрд рублей. По итогам реализации появятся полторы тыс. рабочих мест.

Похожий проект собирается воплотить в жизнь в Алматинской области подмосковная фирма «Славтранс-Сервис» вместе с партнерами из Казахстана. Там возведут ТЛЦ на площади 75 тыс. гектаров. В нем появятся контейнерные и таможенные терминалы, склады с разными температурными режимами для хранения продуктов, крупный оптово-розничный объект.

Регион и республика развивают сотрудничество в гуманитарной сфере. Ученые вместе работают над крупными исследованиями на основе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Московская область принимает несовершеннолетних, посещающих патриотические форумы, творческие конкурсы, спортивные турниры вроде «Кубка Овечкина».

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин рассказал, что Казахстан и Россию связывают узы сотрудничества и дружбы. Над этим работают президенты государств. На интенсивность подобного сотрудничества указывают экономические показатели. Государства стремятся довести двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов.

Инвестпроекты, которые предложили Подмосковье и коллеги из Казахстана, дадут возможность улучшить показатели. Есть большое количество направлений для развития. Речь идет о транспортно-логистической сфере, где улучшаются пункты пропуска, а также восточной ветке международного коридора «Север-Юг», отметил Яцкин.

Сотрудничество в образовании

Еще есть проекты в области гуманитарного сотрудничества и туризма. Отдельный вопрос — образование. Воробьев предложил сотрудничество между школами, и эта работа может быть дополнена. Подразумеваются флагманские учебные учреждения Московской области. Например, гимназия имени Примакова — самый крупный в РФ гумкластер. Он подготавливает будущих лидеров, отметил первый зампред Совфеда. У областного технолицея имени Долгих инженерно-техническое направление. Инициативы могут воплотить в жизнь и сопроводить в рамках работы комиссии.

Лучшие практики Подмосковья

Подмосковье может поделиться лучшими практиками в области цифровой трансформации, госуправления. Например, 17 апреля представители Казахстана отправились в центр управления регионом (ЦУР). Туда посылают все данные, которые нужны, чтобы принимать управленческие решения.

Зампред сената парламента Казахстана Жакип Асанов заявил, что он с членами делегации изучил функционирование ЦУР.

Подмосковье, по словам Асанова, — сильный экономический двигатель и один из регионов-лидеров РФ в образовании и экономике.

«Мы с большим интересом наблюдаем за успехами Московской области: видим сложнейшие транспортные развязки, современные индустриальные парки и тот комфортный бизнес-климат, который здесь создан для предпринимателей», — добавил зампред сената парламента Казахстана.

