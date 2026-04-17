Видео: подростки прикурили от Вечного огня на Урале

В Полевском Свердловской области разыскивают подростков, которые прикурили от Вечного огня. Их действия попали на камеру, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел около 7 часов утра 13 апреля. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как к мемориалу подошли два мальчика. Один из них нагнулся к огню и что-то поднес.

Это оказалась сигарета. Затем за ним повторил второй мальчик. После этого парни затянулись сигаретами, встали и ушли.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее полицейские задержали пьяную жительницу Кургана, которая решила прикурить от Вечного огня у Обелиска Победы. На нее завели дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично.

