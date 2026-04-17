Кончил на лицо 8-летней дочери: россиянин сделал страшное признание психологу

Общественный деятель, защищающий права женщин и детей, Шамиль Магеррамов сообщил в соцсетях, что получил шокирующее сообщение от психолога. Специалист рассказала, что к ней обратился житель Амурской области, который заявил о совершении насильственных действий в отношении собственной 8-летней дочери.

«Мне позвонил мужчина и сказал, что кончил на лицо своей 8-летней дочери, также сказал, что ей или ему нужна помощь. Я написала заявление в полицию. Мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела, так как они (правоохранители — ред.) ему не дозвонились. Он мне еще раз звонил и молчал в трубку. После этого я его заблокировала», — написала психолог общественнику.

Психолог обратилась также в Следственный комитет. Однако и там пришел отказ в возбуждении дела. Специалист находится в ужасе от реакции силовиков и опасается, что девочка может подвергаться насилию регулярно.

Магеррамов намерен предать эту ситуацию огласке. Он готов предоставить силовикам всю имеющуюся у него информацию, чтобы те провели тщательную проверку. Общественный деятель надеется, что после публичного резонанса дело сдвинется с мертвой точки.

