Авиаперелеты на юге России ограничены из-за угрозы безопасности
Росавиация ввела временные ограничения в восьми аэропортах
В нескольких аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.
Ограничения коснулись воздушных гаваней Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
Решение принято на фоне повышенных мер безопасности в южных регионах страны.
Ранее в ряде субъектов Северного Кавказа был введен оперативный план «Ковер», предусматривающий особый режим работы при появлении угроз в воздушном пространстве.