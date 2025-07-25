Авиаперелеты на юге России ограничены из-за угрозы безопасности

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В нескольких аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

Ограничения коснулись воздушных гаваней Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Решение принято на фоне повышенных мер безопасности в южных регионах страны.

Ранее в ряде субъектов Северного Кавказа был введен оперативный план «Ковер», предусматривающий особый режим работы при появлении угроз в воздушном пространстве.