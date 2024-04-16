Авиакомпания Flydubai приостановила все вылеты из Дубая из-за урагана

Авиакомпания Flydubai заявила, что временно приостанавливает все вылеты из Дубая в связи с непогодой до утра 17 апреля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В компании уточнили, что суровые погодные условия в ОАЭ во вторник привели к значительным сбоям в работе аэропорта Dubai International (DXB). В результате многие рейсы Flydubai были отменены или сильно задержаны. Прогнозируется, что непогода сохранится всю ночь и до утра 17 апреля.

Пассажирам, имеющим отмененные бронирования, будет предложен полный возврат средств.

В Дубае из-за ураганного ветра, ливней и подтоплений наступил транспортный коллапс. В городе не ходят автобусы, закрыто метро, а такси вызвать невозможно. Семьи с детьми, среди которых есть граждане России, по несколько часов не могут выбраться из затопленных торговых центров.