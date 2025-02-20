Авиаэксперт: Boeing просто так не сможет возобновить сотрудничество с РФ

Авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с РИАМО сообщил, что американская корпорация по производству авиационной техники Boeing при всем желании быстро и просто не сможет вернуться на российский рынок, все дело в санкциях.

«Пока вероятность такого очень невысокая. Чтобы Boeing вернулся, мало желания одной только компании. Для этого нужно, чтобы были сняты санкции с целых секторов нашей экономики. Начиная с финансовой сферы, потому что мы не можем производить взаиморасчет. Иначе как мы будем покупать самолеты и запчасти? Еще нужно снимать санкции с авиакомпаний, их руководителей. Это все зависит не от нас и Boeing, а от политиков», — сказал Гусаров.

Собеседник добавил, что Россия с радостью будет покупать самолеты Boeing и запчасти к ним и продавать корпорации титан, как и прежде, стране это нужно.

Однако авиаэксперт уверен, что из-за упомянутых выше факторов быстро возобновить отношения не получится.

Гусаров напомнил, что Boeing имел в Сколкове собственный учебный центр, в нем обучались пилотированию самолетов на специальных тренажерах.

Уходя с российского рынка, корпорация решила не продать их и не вывести, а уничтожить.