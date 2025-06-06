Аварийность на дорогах Подмосковья увеличилась на 3% за пять месяцев 2025 года

За пять месяцев текущего года на дорогах Московской области зафиксировано 1 316 ДТП с погибшими и ранеными — на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Тяжесть последствий в ДТП выросла — 272 человека погибли в январе–мае, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 1 418 человек получили травмы различной степени тяжести — на 6% меньше, чем за этот же период в 2024 году», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

В 528 столкновении зафиксировано 32% погибших и 46% раненых от общего числа — это самый аварийный вид ДТП с начала года. Тем не менее, несмотря на высокую аварийность, число столкновений в этом году ниже на 12%, чем за пять месяцев 2024 года. Также в 2025 году на 13% выросло число наездов на пешеходов вне перехода — это тоже один из частых видов ДТП. Причиной этих видов дорожных аварий чаще всего служат несоблюдение скоростного режима и дистанции, невнимательность участников движения, когда они отвлекаются на телефон.

«В летний период растет вероятность ДТП с участием мототранспорта, а также растет риск дорожных аварий с участием детей. Поэтому призываем родителей больше обращать внимание на досуг подростков и не допускать их к вождению мотоциклов», — добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция Подмосковья с 18 мая по 8 июня проводит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в летние каникулы. Ключевым событием летней оздоровительной кампании станет организация тематических смен в лагерях дневного пребывания в более чем 30 муниципалитетах Подмосковья. Также инспекторы и группы нарядов ДПС продолжают регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП. Сотрудники администраций городских и муниципальных округов Московской области вместе с волонтерами ежедневно проводят дежурства в местах отдыха, СНТ и других местах притяжения жителей — они помогают привлечь внимание к соблюдению ПДД.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, в результате которого планируются мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности, а также информационно-профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.