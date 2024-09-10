Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за 8 месяцев

За 8 месяцев 2024 года на дорогах Московской области зафиксировано 2 430 ДТП с погибшими и ранеными. Водителям мото и электротранспорта, в том числе СИМ, не стоит пренебрегать защитной экипировкой, а также неукоснительно соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 3%, также снизилось число погибших — на 4%, число раненых — на 6%. Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и опрокидывания транспортных средств, в том числе с участием мотоциклистов. Отмечу, что число опрокидываний увеличилось почти в два раза, тяжесть последствий в них также возросла», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве обратили внимание, что мотосезон все еще продолжается — погода располагает. Водителям мото и электротранспорта, в том числе СИМ, не стоит пренебрегать защитной экипировкой, а также неукоснительно соблюдать ПДД: не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. Автомобилистам следует быть более внимательными — чаще ориентироваться по зеркалам, обязательно оценивать дорожную ситуацию, прежде чем совершить маневр, так как мотоциклисты часто ездят между рядами и могут попасть в слепую зону. Также в связи с тем, что световой день становится короче, пешеходам не стоит пренебрегать световозвращателями, чтобы быть заметнее на дорогах.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники проводят комплекс работ: уже построили более 30 км тротуаров, 35 км линий освещения, установили 2 тысячи катафотов по осевой разметке и продолжают устанавливать ограждения и знаки. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтёров, направленные на профилактику и соблюдение ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.