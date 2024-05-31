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Асфальтобетонное покрытие обновляют на улице Колхозной в городе Бронницы

На улице Колхозной в городе Бронницы ремонтируют дорогу протяженностью 185 метров. Специалисты обновляют асфальтобетонное покрытие.

Строители укладывают выравнивающий слой там, где это необходимо. Затем приступят к финишному слою.

Мероприятия выполняются по программе ремонта дорог на 2024 год. Работы производят сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис».

Всего же в городском округе Бронницы на этот год запланировано отремонтировать 8 участков региональных дорог общей протяженностью 2,25 км.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры уточняют, что все работы подрядной организации фиксируются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Это помогает эффективно проводить и контролировать ремонт. Дорожные специалисты в системе фиксируют координаты участка и формируют фотоотчет каждого этапа и вида работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.