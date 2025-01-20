Архитектурную подсветку сделали на пешеходном мосту станции Расторгуево в Видном

В Ленинском городском округе завершился монтаж светодиодной архитектурной подсветки надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Расторгуево. Энергоэффективное освещение опор и пролетов сооружения было предусмотрено изначальным проектом, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Подсветка включается в темное время суток. Ее устройство выполнено как в целях безопасности, чтобы объект был виден, в том числе машинистам приближающихся поездов, так и для эстетического оформления перехода. Цвет светодиодных светильников может меняться. Сейчас он горит синим, также можно сделать зеленый, красный, белый и другие цвета. Можно настроить подсветку, допустим, в цветах российского триколора», — сказала директор Видновского управления капитального строительства Антонина Мешина.

На сегодняшний день практически завершено благоустройство прилегающей к пешеходному переходу территории, продолжаются пусконаладочные работы по устройству лифтового оборудования, подготовка к монтажу систем вентиляции и видеонаблюдения.

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути Павелецкого направления возведен в Ленинском округе благодаря поддержке правительства Московской области. Его пропускная способность — 72 тыс. человек в день. Объект включает в себя пролетное строение длиной 83 м с тремя опорами, каждая из которых оборудована лестничными сходами и пассажирскими лифтами для доступа маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.