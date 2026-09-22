АПИ проверила 3,7 тыс автобусов Подмосковья за неделю

Административно-пассажирская инспекция Московской области с 14 по 20 сентября проверила оплату проезда в 3 730 автобусах региона и вынесла 840 постановлений пассажирам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области с 14 по 20 сентября проверили соблюдение правил оплаты проезда в 3 730 автобусах. Инспекция проводит такие мероприятия для выявления и пресечения административных нарушений, а также контроля финансовой дисциплины на наземном общественном транспорте.

Больше всего транспортных средств проверили в Лобне — 614, Ленинском округе — 483 и Пушкинском округе — 423. По итогам рейдов за нарушения финансовой дисциплины более чем у 37 тыс. пассажиров инспекторы вынесли 840 постановлений. Еще 82 постановления получили водители общественного транспорта.

В ведомстве напомнили, что закон Московской области запрещает оплачивать проезд средствами, кроме транспортных, льготных и банковских карт. Актуальную информацию о дорогах и транспорте региона публикуют в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.