Андрей Воробьев: запущен еще один участок ЮЛА — от Каширского шоссе до А-105

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в понедельник был запущен еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) — от Каширского шоссе до трассы А-105 Москва — аэропорт Домодедово, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Протяженность данного участка составила 2,3 км. Теперь жители Видного смогут на 20 минут быстрее добираться до аэропорта Домодедово и обратно. Тут построено 2 путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105, а еще сделаны съезды и заезды в обе стороны.

Полностью запустить 4-6 полосную трассу, которая строится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в начале следующего года. Дорога позволит улучшить транспортную доступность для более чем 3,5 млн жителей Московского региона.

Губернатор Подмосковья вместе со строителями запустил движение по новому участку ЮЛА, а еще он проверил, как ведутся работы на оставшихся участках, которые заработают до конца года.

«Мы реализуем нацпроекты нашего президента по ряду очень важных направлений, в том числе в дорожном строительстве. Сегодня мы находимся на нашей самой большой, протяженной (45 км) концессионной дороге, открываем очередной этап — участок 2,3 км», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Он поблагодарил строителей, а также анонсировал следующие очень важные этапы, позволяющие экономить огромное количество времени жителям Подмосковья.

«Здесь, в Ленинском г. о., мы запускаем большой индустриальный парк. Все это, в том числе, обеспечит и его доступность. 45 км дороги соединят участок М-12 — это Балашиха (где также по программе президента мы строим большой госпиталь) и М-2 „Крым“, которая идет до Тулы», — уточнил глава области.

По его словам, в данной работе важная задача — все основные участки сдать в 2025 году. Конечно, всегда осенью, зимой работы зависят от температуры, а строители не имеют права нарушать технологические циклы.

«Я очень надеюсь, что через месяц мы откроем следующий участок (от Лыткаринского шоссе до М-5 „Урал“) и, самое главное, в конце года у нас еще 2 больших участка. В следующем году мы должны завершить этот проект», — подчеркнул Воробьев.

Как добавил губернатор, в первом квартале следующего года в планах сдать небольшой, но очень сложный участок, по которому идут нефтепроводы, газопроводы и сети. Для этого строителям требуется очень много сил, времени и средств, ведь все нужно переложить.

«И тогда мы будем иметь, по сути, дублер МКАД, которой позволит и МКАД свободнее дышать, и Подмосковью развиваться», — заключил глава региона.

Строительство ЮЛА — самый масштабный концессионный проект, который реализуется в Московской (с участием федерального и регионального бюджетов). По нему всего планируется возведение 11 современных развязок, 27 путепроводов, 10 мостов и других — всего 64 объекта. Общая длина трассы, проходящей через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) — около 45 км.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Прямой съезд на обход поселка Октябрьский

Этой осенью в планах запустить еще один участок — от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал», он будет протяженностью 3 км. Дорога обеспечит жителей возможностью прямого съезда с ЮЛА на обход поселка Октябрьский.

Готовность данного участка (техническая) — около 70%. На сегодняшний день рабочие монтируют примыкание трассы к путепроводу через М-5 «Урал» и обустраивают дождевую канализацию на съездах и примыканиях.

«Следующим этапом у нас планируется запуск участка дороги от транспортной развязки № 7 в Лыткарине до сопряжения с вновь построенной автодорогой (обходом Октябрьского), соединяющейся с федеральной трассой М-5 „Урал“. Это позволит обеспечить автомобилистам прямой ход, минуя существующую городскую застройку Лыткарина», — сказал начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации автодорог Михаил Оболенский.

Экономия в пути на запущенных участках

Участок от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» — продолжение открывшего участка от Володарского шоссе до Лыткаринского с мостом через Москву-реку, который был запущен в июле. Дорога связала 3 округа — Ленинский, Лыткарино и Люберцы.

Благодаря этому участку трассы 200 тыс. жителей могут выехать на М-5 «Урал», минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе. Таким образом, они экономят в пути примерно 40 минут.

Движение же по первому участку — развязке на пересечении с М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе, который соединяет Симферопольское и Варшавское шоссе, запустили в феврале 2025 года.

Он позволяет свыше 100 тыс. автомобилистов экономить в пути от Видного до Бутова более 30 минут, так как больше не нужно выезжать на Варшавское шоссе со светофорным регулированием. Развязка обеспечила допвыезд на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД. Трафик на указанном участке — свыше 25 тыс. машин в сутки.

Полный запуск движения

Основное рабочее движение на ЮЛА в планах запустить до конца года. В декабре намечается завершение участка трассы от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе (9 км), его готовность — 60%.

Эта дорога объединит 2 построенных участка и создаст непрерывный транспортный коридор от развязки на М-2 «Крым» до трассы А-105 на аэропорт Домодедово. Движение по дороге будет сквозным, без необходимости альтернативных маршрутов.

В этот участок еще включили путепровод через М-4 «Дон» (бетонные работы закончены на 85%) и участок от обхода п. Октябрьский до М-12 «Восток» длиной 11 км (техническая готовность — 62%).

Всего на объекте работают около 2,5 тыс. человек, задействовано свыше 700 единиц техники.

Полностью завершить работы на дороге, а именно на участке, соединяющем Каширское шоссе с М-5 «Урал», запланировано в 2026 году. Это произойдет после переноса инженерных сооружений, примыкающих к дороге: 2 газопроводов и 4 ниток нефтепровода.

Как идут работы

«Практически на каждом километре строящейся дороги от 10 до 15 сетей. Поэтому мы полностью переустраиваем коммуникации — это электрические сети под высоким напряжением, магистральные нефте- и газопроводы. Параллельно вместе с этим у нас огромное количество коммунальных сетей», — поделился заместитель гендиректора ООО «Лыткаринская платная дорога» — концессионер строительства ЮЛА Алексей Сотников.

Он уточнил, так как трасса находится в городской застройке, почти везде строители сталкиваются с переустройством водопровода, канализации и сетей связи.

Новая 4-6-полосная магистраль свяжет ключевые федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». ЮЛА позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить транспорт в обход столицы с юго-восточного направления, а еще значительно уменьшить нагрузку на подмосковные трассы, в том числе М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе. А до аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее.

