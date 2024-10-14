Андрей Воробьев: важно усилить подготовку дорожных и транспортных служб к зиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке пескосоляной смеси и реагентов.

Важнейшая задача — подготовка общественного транспорта к зиме. Заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что проверку всех автобусов завершат до конца октября.

В этом году в Подмосковье приобретено 490 новых автобусов (126 — среднего класса, 364 — большого класса). К концу ноября планируется поставка еще 104 большого класса — китайских Foton. Рассматривается возможность дополнительно приобрести 200 вместительных ЛиАЗов.

На территории Подмосковья находится 473 станции и вокзала, более 900 пассажирских платформ, около 700 пешеходных переходов. Для очистки путей и прилегающих территорий планируют задействовать свыше 600 единиц техники и 18,6 тысячи работников.