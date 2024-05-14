Андрей Воробьев: в Подмосковье работают над 53 дорожными проектами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в настоящее время в регионе ведется работа над 53 дорожными проектами, 23 из которых — федерального значения. Запуск самых крупных и важных из них запланирован на 2024 год.

«В декабре откроем рабочее движение по участкам Южно-Лыткаринской трассы. Длина всего проекта 45 км, ЮЛА пройдет через 5 городских округов и разгрузит несколько трасс: М-2 „Крым“, М-4 „Дон“, М-5 „Урал“ и М-12 „Восток“, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что строительство Мытищинской хорды завершится в декабре текущего года. Она соединит загруженное Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским шоссе с выездом на Дмитровское шоссе.

Глава региона отметил, что также в этом году специалисты завершат строительство обхода деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе. В ноябре в эксплуатацию будет сдан обход поселка Октябрьский в Люберцах, а в декабре — участок «Ульяно-Непецино» в Раменском округе.

Губернатор добавил, что еще до конца 2024 года будет завершен 3-й этап Северного обхода Лобни с путепроводом через Рогачевское шоссе, а также будут открыты 4 путепровода в Аникеевке, Апрелевке, Опалихе и Быкове.