Андрей Воробьев: осенью запустят еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал по самому протяженному участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) — от Володарского до Лыткаринского шоссе (9 км), который открыли в июле, а еще он проверил, как ведутся работы на пересечении трассы с М-5 «Урал», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общая длина дороги, проходящей через четыре округа (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) — около 45 км. Трасса поможет сделать лучше транспортную доступность для свыше 3,5 млн жителей Подмосковья и столицы. Полностью запустить дорогу в 4-6 полос, строящуюся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в начале следующего года.

«В Подмосковье мы реализуем очень амбициозный проект — 45 км концессионной дороги от М-12 до Варшавского шоссе. Она уже частично запущена. Следующий этап — от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 „Урал“ — мы откроем осенью», — сказал Воробьев.

Он добавил, что еще один участок, идущий от М-5 «Урал» до М-12 «Восток», в планах закончить до конца года. Эта дорога позволит существенно убрать транзитный транспорт из подмосковных городов, сэкономить много времени, если людям нужно поехать в аэропорт Домодедово и обратно, на работу или при путешествиях по региону.

«Мы инспектируем дорогу, потому что здесь огромное количество переноса сетей, сложных инженерных решений. Надеюсь, все, за исключением 500 м, нам удастся сдать в этом году. Оставшийся отрезок закончим в 2026-м, потому что он связан с переносом магистральных нефтепроводов и газопроводов», — уточнил губернатор.

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин