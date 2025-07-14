Андрей Воробьев: для ремонта дорог нужны современные подходы и трансформации

Ежегодно увеличиваются объемы ремонта дорог в Подмосковье. В 2025 году протяженность выросла на 30% по сравнению с 2024 годом — до 1 540 километров, рассказал во время еженедельного совещания с областным правительством и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Он отметил, что в регионе 45 тыс. километров автодорог. Из них 14 тыс. региональных и 28 тыс. муниципальных. Для их ремонта, содержания, обслуживания и возведения нужны современные подходы и трансформации.

«Каждый год мы наращиваем объемы, темпы ремонтов (в 2025 увеличили на 30% протяженность — до 1540 км), с особым вниманием к вылетным магистралям, загруженным направлениям. Также у нас в работе более 1 тыс. муниципальных дорог, все должны быть завершены до 15 сентября», — сказал Воробьев.

В Черноголовке провели ремонт улицы Центральной длиной 1,7 километров. По ней каждый день ездят 35 тыс. человек. Дорога ведет к спортивному комплексу и пляжу на озере Южное.

В Долгопрудном было обновлено почти 1,8 километров покрытия на Проспекте Пацаева. По дороге можно подъехать к Лихачевскому шоссе, ж/д-станции Водники, городскому парку, больнице. Ей пользуются каждый день около 10 тыс. автомобилистов.

В Наро-Фоминском г. о. был проведен ремонт на улице Володарского, на участке от одноименной остановки до поворота на улице Найдова-Железова. В Верее поменяли почти 2,5 километра дорожного полотна на Ленинском проспекте и Дороховском шоссе.

В Рузе проведен ремонт дороги в переулке Володарского, в Серпухове — на улицах Новокольцевая и Подольская, а в Наро-Фоминске на улице Полубоярова рядом с железнодорожной станцией Нара.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин напомнил, что раньше сроки определял заказчик. Они выставлялись хаотично. С 2025 года появился стандарт сроков ремонта. Благодаря этому темпы выполнения задач выросли на 25%. Количество жалоб жителей уменьшилось на 40%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья добавил, что дороги в регионе стараются ремонтировать ночью. Проводится проверка качества всех дорог с помощью экспертизы.

Сибатулин добавил, что в 2026 году стоит задача вместе с муниципалитетами начать проводить комплексный ремонт центральных улиц. Также будут, в том числе менять остановки.

В 2025 году после проведения ремонтных работ собираются отправить в муниципалитеты примерно 120 тыс. тонн асфальтобетонной крошки. Благодаря этому объему получится починить около 45 километров сельских дорог, сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Полный список дорог, которые отремонтируют в 2025 году, можно найти на сайте Минтранса региона.