Андрей Воробьев: более 1,3 тыс км дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году отремонтируют свыше 1,3 тыс. км региональных и муниципальных дорог, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Этот вопрос в понедельник обсудили на еженедельном совещании губернатора с областным правительством и главами округов.

«Наша задача — каждый год ремонтировать региональные и муниципальные дороги, чтобы они были безопасными, комфортными, надежными. Особое внимание уделяем малым населенным пунктам — это отдельная программа, грунтовые дороги — все то, что волнует жителей огромного количества территорий», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что в 2025 году в регионе удалось обновить 1,5 тыс. км дорог, включая 682 км муниципальных.

«На 2026-й у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тыс. км автодорог, из них больше половины — муниципальные (727 км)», — добавил губернатор.

По его словам, самые заметные объемы муниципального ремонта власти Подмосковья запланировали в Солнечногорске, Дмитрове, Воскресенске, Богородском округе, Подольске, Сергиевом Посаде и других.

