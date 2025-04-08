Андрей Воробьев: 18 крупных дорожных объектов находятся в работе в этому году

Всего же в прошлом году в Московской области ввели 15 крупных дорожных объектов, в этом году в работе еще 18, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Продолжаем решать задачу, которую поставил президент, — развитие дорожной сети и Московского транспортного узла. При поддержке Владимира Владимировича и федерального правительства у нас уже реализованы стратегически важные проекты — это М-5 „Урал“ — обход Октябрьского — и развязка в Малых Вяземах, поехал путепровод в Быково, который связал Егорьевское шоссе и „Урал“», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, также в регионе продолжают открывать путепроводы через Московские центральные диаметры (МЦД). С 2016 года сделали 11 объектов и в работе еще три — Аникеевка, Апрелевка и Опалиха.

Губернатор подчеркнул, что самым масштабным и долгожданным проектом в Подмосковье, который ввели недавно, стала Южно-Лыткаринская автомагистраль (ЮЛА). В феврале запустили первый участок — развязку на Симферопольском и Расторгуевском шоссе. В конце мая планируется открыть еще один участок, она рапослагается от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарине. А в июле в планах запустит дорогу от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей к аэропорту Домодедово. Полностью магистраль длиной 45 км планируем открыть в декабре.

Как рассказал глава Подмосковья, власти региона вместе с жителями нашли решение по третьему въезду в Королев, о котором главу государства просили в декабре на «Прямой линии». Будет отремонтирована старая дорога, появится новая развязка с эстакадой на Ярославском шоссе, а еще строители проведут работы внутри города.

Воробьев уточнил, что все указанные проекты позволят существенно улучшить транспортную доступность и комфорт передвижения для жителей Подмосковья.