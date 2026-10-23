Андрей Никитин анонсировал реконструкцию аэропортов Дальнего Востока

Ремонт аэропортов на Дальнем Востоке должен начаться в ближайшее время. Об этом назначенный заместителем председателя правительства России Андрей Никитин заявил в интервью Радио «Комсомольская правда», сообщает kp.ru .

Никитин назвал состояние удаленных аэропортов одной из проблем транспортной сферы. Речь прежде всего идет о малых аэропортах на Севере и Дальнем Востоке, которые давно не ремонтировали.

По словам вице-премьера, один из дальневосточных аэропортов в последний раз реконструировали в 1942 году. Глава правительства Михаил Мишустин уже поддержал решение отремонтировать его в числе первых.

«Задача такая поставлена — отремонтировать эти аэропорты. Средства выделены. То есть мы этим в самое ближайшее время будем заниматься», — сообщил Никитин.

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