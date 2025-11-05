Алюминиевые листья: как будет выглядеть станция метро «Кленовый бульвар» — фото

сегодня в 11:49

Утверждена архитектурная концепция станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро. Строительство ее первого участка от станции «ЗИЛ» до «Курьянова» планируется завершить в 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ее внешний облик будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником „Коломенское“», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Центральным элементом дизайна станут арки, которые будут размещены так, чтобы обеспечить сквозное восприятие ансамбля. Это придаст композиции целостность и ощущение открытости.

Фото - © Сайт мэра Москвы

Помимо этого, в оформлении станции будет обыграно ее название. Например, на путевых стенах разместят алюминиевые кленовые листья. Аналогичный узор будет использован и на полу в вестибюлях.

В настоящее время на станции возводятся ограждающие конструкции. Параллельно ведутся земляные работы и установка креплений котлована. Кроме того, осуществляется проходка правого тоннеля между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

На первом участке «рубиновой» ветки будут пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии столичной подземки, МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Благодаря строительству Бирюлевской линии метро придет в районы Бирюлево Восточное и Западное. Новая ветка улучшит транспортную доступность Даниловского, Нагатинского Затона, Нагатина-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицына. Это затронет около 1 млн москвичей.

