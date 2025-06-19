Александр Моор не поддержал запрет электросамокатов в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что считает излишним запрещать электросамокаты, и отметил необходимость баланса между комфортом и безопасностью движения, сообщает «ФедералПресс» .

Вопрос безопасности на дорогах и возможный запрет электросамокатов обсуждался на профильной комиссии правительства Тюменской области. В отличие от ряда российских регионов, Моор отметил, что средства индивидуальной мобильности востребованы, особенно у молодежи, и требуют не запрета, а регулирования. Он подчеркнул, что свобода передвижения должна сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями.

Губернатор также обратил внимание на низкую культуру дорожного поведения среди пользователей электросамокатов. В регионе насчитывается более 6,3 тыс. арендных самокатов, а реальное число личных средств индивидуальной мобильности значительно больше. В 2025 году сотрудники ГИБДД оштрафовали 155 владельцев электросамокатов, большинство из которых пользовались личным транспортом.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Анжела Борисова пояснила, что главная проблема — именно мощные личные электросамокаты, которыми управляют несовершеннолетние. Несмотря на общее снижение числа ДТП с электросамокатами на 17% за последний год, риск остается высоким.

Власти активно сотрудничают с кикшеринговыми компаниями, что позволило снизить число аварий с арендными средствами мобильности. В городах региона уже более 130 зон, где использование электросамокатов запрещено, а также введены участки с ограничением скорости до 5 км/ч. Такие меры, по словам Моора, доказали свою эффективность и могут быть расширены на другие муниципалитеты.

В результате предпринимаемых мер муниципалитеты Тюменской области развивают собственный подход к обеспечению безопасности на дорогах без введения запрета на электросамокаты.