Акция «Заметный пешеход» прошла в Балашихе

В ходе мероприятия сотрудники полиции провели с жителями городского округа профилактические беседы и напомнили о том, что пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь на одежде предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Всем участникам акции вручили тематические буклеты и световозращающие элементы в виде браслетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.