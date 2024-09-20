Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на станции Калинина в Ленинском округе

Сотрудники администрации Ленинского городского округа совместно с представителями Линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая, ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция», ОАО «РЖД» провели акцию «Сохрани себе жизнь», в рамках которой пассажирам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Два трагических случая произошли 9 и 12 сентября на станции Калинина, где люди на железнодорожных путях нарушили правила безопасности. В первом случае, мужчина решил сократить время и перепрыгнул с одной платформы на другу. Во втором, несовершеннолетний подросток перешел железнодорожные пути на красный свет сигнала светофора. Важно помнить о безопасности на железнодорожных путях. Ежегодно множество людей становятся жертвами неосторожности. Если быть внимательнее и соблюдать основные правила, то мы сможем предотвратить трагические случаи», — рассказывает начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

В пресс-службе добавили, что в ходе акции сотрудниками полиции было составлено три протокола об административных правонарушениях, где граждане переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Всего с начала 2024 года произошло четыре смертельных случая из-за грубых нарушений правил безопасности на трех станциях: Калинина, Булатниково и МЦД-2 Битца.

Напоминаем, что железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1000 метров. Всем участникам профилактической акции сотрудники полиции раздали листовки с основными правилами безопасности на железнодорожных путях.

убернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.