Акция «Безопасный движОК» пройдет в Одинцово

В преддверии Дня защиты детей, 31 мая, на центральной площади Одинцово пройдёт акция «Безопасный движОК», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для жителей и гостей города запланировано множество активностей: они будут учиться безопасно ездить на самокате, соревноваться за звание лучшего знатока правил дорожного движения, а также смогут получить полезные и классные подарки. Принять участие в акции могут не только дети, но и взрослые.

Мероприятие организует минтранс Подмосковья, администрация Одинцовского городского округа, Госавтоинспекция Подмосковья, оператор шеринговых электросамокатов «МТС Юрент», а также оператор подмосковной системы безопасности дорожного движения «МВС Груп».

Акция пройдет в эту субботу с 12:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.



«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.