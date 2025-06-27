Активисты в Луховицах опрашивают жителей на тему безопасности дорожного движения

Активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в июне провели серию опросов среди жителей города Луховицы по теме, как повысить уровень безопасности дорожного движения. Мероприятия проводились у Дома культуры «Старт» и в парке имени Воробьева.

«Работу по пропаганде безопасности дорожного движения ведем систематически — устраиваем акции и помогаем госавтоинспекторам, анализируем то, что делается в этом направлении. Уверена, что результаты опроса помогут в Луховицах сделать столь важную работу, как пропаганда безопасности дорожного движения, еще результативнее», — отметила руководитель местного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России», луховицкий координатор партпроекта «Безопасные дороги», окружной депутат Ирина Каштан.

Участники акции задавали луховичанам вопросы. Среди них: «Ведется ли в Луховицах работа по информированию детей о правилах дорожного движения?», «Как часто вы беседуете с ребенком на тему соблюдения этих правил?», «Какие способы получения информации о правилах дорожного движения для вас удобны?», «Готовы ли вы вместе с детьми участвовать в тематических образовательных программах и мероприятиях?»

Активисты партийного проекта «Безопасные дороги» проанализируют результаты опросов и на основании этого спланируют работу на вторую половину 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.