Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево

сегодня в 19:01

«Борт сел штатно», — заявил представитель экстренных служб.

На борту воздушного судна находились 186 человек, в том числе 7 членов экипажа.

Ранее стало известно, что Airbus 321, летевший из Самары в Москву, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. У самолета лопнула покрышка стойки шасси.