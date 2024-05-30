Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево
Airbus 321 Самара-Москва успешно совершил аварийную посадку в Шереметьеве
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Российский пассажирский самолет Airbus 321 благополучно совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости.
«Борт сел штатно», — заявил представитель экстренных служб.
На борту воздушного судна находились 186 человек, в том числе 7 членов экипажа.
Ранее стало известно, что Airbus 321, летевший из Самары в Москву, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. У самолета лопнула покрышка стойки шасси.