Аэропорты в Кузбассе изменили расписание рейсов из-за урагана

Сразу два аэропорта в Кемеровской области — Кемеровский и Новокузнецкий — не принимали самолеты из-за плохой видимости и тумана, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу одной из воздушных гаваней.

По информации на утро пятницы, 12 июля, в кузбасские аэропорты задержали по два рейса из Москвы и Новосибирска, а также из Сочи и Екатеринбурга. Задержку объяснили неблагоприятными метеоусловиями.

«Напоминаем, что вы можете воспользоваться правами по переносу перелета, питанию, проживанию. Подробная информация — у представителей авиакомпаний», — отчитались в аэропорту Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе этим летом участилось появление неаномальных радиационных туманов. Это самый распространенный вид тумана, и его название связано с охлаждением земной поверхности. При сопутствующих погодных условиях и температура воздуха радиационный туман может ухудшить видимость. Чаще всего такое явление фиксируется при антициклонах.