В Кузбассе участились неаномальные радиационные туманы

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В Кемеровской области летом стали чаще появляться «осенние» туманы

В городах Кемеровской области летом 2024 года стали чаще появляться туманы, обычно более характерные для осенней поры. Подробнее об этом явлении рассказали синоптики областного Гидрометцентра, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на областной Гидрометцентр.

Самый распространенный из туманов — радиационный, и свое название он получил из-за охлаждения земной поверхности.

«Происходит процесс выхолаживания земли, и при сопутствующих погодных условиях ухудшается видимость», — отметили специалисты.

Чаще всего радиационный туман возникает при антициклонах и ясной погоде.

Тем временем 30-градусная жара возвратится в Московский регион 11 и 12 июля. В дневные часы столбики термометров достигнут максимальных температур, в связи с чем спасатели советовали жителям пить больше жидкости и не находиться подолгу под палящим солнцем.