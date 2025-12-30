Аэропорт Внуково перестал принимать самолеты в Москве

сегодня в 21:59

Росавиация снова ограничила работу аэропорта Внуково в Москве

Вечером 30 декабря международный аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять по маршрутам самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко.

Ранее официальный представитель Росавиации сообщил, что Внуково отправляет самолеты только по согласованию с компетентными органами. Из-за этого расписание может меняться.

Чтобы оставаться в курсе текущей ситуацией, Кореняко рекомендовал следить за онлайн-табло.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.