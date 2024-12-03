Аэропорт Сочи может обрабатывать до 64 тысяч пассажиров в день
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Мэр города Андрей Прошунин на заседании рабочей группы форума «Питерский диалог» заявил, что аэропорт Сочи имеет возможность обрабатывать до 64 тысяч пассажиров в самые загруженные дни, сообщает kp.ru со ссылкой на «КП-Кубань».
Он подчеркнул, что сочинский аэропорт выполняет функции сразу четырех международных аэропортов Краснодарского края, так как другие, находящиеся в Геленджике, Краснодаре и Анапе, временно закрыты по соображениям безопасности.
В последние летние месяцы аэропорт обслужил 5,2 миллиона пассажиров, что свидетельствует о высоком уровне спроса.
«И в пиковые дни лета в аэропорту города было до 64 тысячи человек в сутки», — отметил Прошунин.
По словам мэра, Сочи готовится к новому наплыву туристов с началом горнолыжного сезона в декабре, что предполагает дальнейшее увеличение пассажиропотока. Сочи продолжает оставаться ключевой воздушной гаванью региона, обеспечивая важнейшие транспортные связи для путешественников.