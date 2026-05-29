Аэропорт Шереметьево начал обслуживать рейсы по согласованию
Московский аэропорт Шереметьево временно работает с ограничениями. Рейсы обслуживаются в особом порядке, сообщает пресс-служба Росавиации.
На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
На фоне этой ситуации возможны корректировки в графике рейсов.
