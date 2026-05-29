Аэропорт Шереметьево начал обслуживать рейсы по согласованию

сегодня в 02:25

Московский аэропорт Шереметьево временно работает с ограничениями. Рейсы обслуживаются в особом порядке, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На фоне этой ситуации возможны корректировки в графике рейсов.

