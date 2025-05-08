Аэропорт Шереметьево функционирует в штатном режиме

Подмосковный Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) функционирует в стандартном графике. Рейсы отечественных и иностранных авиационных компаний на прилет и вылет обслуживаются в соответствии с планом на сутки, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Оперштаб МАШ по взаимодействию с авиационными компаниями заканчивает устранение последствий, возникших из-за ограничения по использованию воздушного пространства в районах Центральной России и МАУ. Аэропорт Шереметьево за сутки успешно принял нужные меры для налаживания ситуации.

Сотрудникам авиационных компаний оказали помощь по быстрому урегулированию расписания, оформлению, а также обслуживанию путешественников. Людей, чьи самолеты задержали, обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами России. Так, пострадавшим вовремя выдают еду, напитки и размещают их в отелях.

Работники аэропорта информируют, помогают переоформить билеты, консультируют по имеющимся вопросам. Пассажиры, у которых есть дети, отправляются в комнату матери и ребенка. Еще людям раздают воду в терминалах.

Со 2 по 8 мая аэропорт Шереметьево обслужил около 230 ветеранов ВОВ, а также приравненных категорий граждан — на прилет 140 человек, на вылет 90. Ветеранов обслуживают качественно, используются актуальные технологии и регламенты.

Очередей в аэропорту больше нет. Рейсы отечественных и иностранных авиационных компаний проводят в оперативном порядке в рамках нынешних регламентов. После этого они отправляются в пункты назначения.