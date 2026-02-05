Аэропорт Нижнего Новгорода получил премию «Воздушные ворота России»

В рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2026 (12+), проходящих в Москве, Международный аэропорт имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде был отмечен наградой, сообщает ИА «Время Н» .

Премия «Воздушные ворота России» привлекает в свой экспертный совет представителей ведущих отечественных авиакомпаний, руководителей отраслевых ассоциаций и лучших журналистов отрасли.

В 2026 году нижегородский аэропорт удостоился третьего места в номинации «Лучший аэропорт года», обслуживающий от 1 до 2 миллионов пассажиров в год.

Стоит отметить, что аэропорт Чкалов уже дважды становился победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в 2018 и 2020 годах как «Лучший международный аэропорт регионального значения с пассажиропотоком до 2 миллионов пассажиров», а в 2024 году занял второе место.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.