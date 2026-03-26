Аэропорт Нижнего Новгорода перешел на летнее расписание

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова с 29 марта перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября, сообщает ИА «Время Н» .

В весенне-летний период из аэропорта запланированы пассажирские рейсы по 23 направлениям. Полеты будут выполнять 16 авиакомпаний.

«Главная новинка 2026 года — открытие прямых рейсов в Белград. Полетная программа в столицу Сербии стартует 19 мая», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Среди международных направлений заявлены Анталья, Батуми, Ереван, Сухум, Ташкент, Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Также доступны 14 внутрироссийских маршрутов. Самыми востребованными традиционно остаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Без пересадок можно улететь в Екатеринбург, Самару, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Сочи, Уфу и Челябинск.

Ранее сообщалось, что число турпоездок иностранцев в Нижегородскую область через аэропорт «Чкалов» выросло более чем в пять раз.

