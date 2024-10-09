Аэропорт Домодедово четвертый год подряд становится лучшим в Европе

Московский аэропорт Домодедово по итогам 2023 года получил награду Airport Service Quality Awards от Международного Совета Аэропортов (ACI), тем самым подтверждая неизменно высокий уровень обслуживания пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Оценивались более 400 аэропортов из 95 стран мира. Авиагавань аэропорта Домодедово впервые победила во всех пяти номинациях: «Лучший аэропорт Европы», «Аэропорт с самым преданным своему делу персоналом», «Аэропорт с самой лёгкой навигацией», «Аэропорт с лучшим досугом», «Самый чистый аэропорт». Ключевые индикаторы оценки — доступность регистрации, безопасность, скорость прохождения паспортного контроля, понятность навигации, чистота, удобство залов ожидания.

«Вручение Airport Service Quality Awards — это в первую очередь признание заслуг в организации обслуживания пассажиров, так как аудиторы оценивают все наши сервисы: от парковок и входного досмотра до выдачи багажа. По 36 критериям. Мы развиваем международную маршрутную сеть, от нас выполняются рейсы по 17 уникальным для московского авиаузла направлениям. Мы привлекаем новые зарубежные авиакомпании. Благодаря партнерству с ведущими авиаперевозчиками у наших пассажиров есть возможность путешествовать по всему миру со стыковками рейсов в аэропортах Стамбула, Дубая, Шарджи, Аддис-Абебы. И для нас важно соответствовать международным стандартам по качеству обслуживания», — сказала управляющий директор ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз» Ирина Рябинина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.