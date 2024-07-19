С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает работу на маршруте «Киевский вокзал — аэропорт Внуково». Железнодорожное сообщение между вокзалом и аэрогаванью продолжится силами Центральной пригородной пассажирской компании, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресса» .

Пассажиры, которые ранее купили билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в или из аэропорта Внуково в период с 1 августа, смогут сдать билеты. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.

Сейчас «Аэроэкспресс» сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с ними. Как железнодорожные, так и автобусные маршруты компании в Шереметьево и Домодедово будут прежними.

За 16 лет работы маршрута аэроэкспрессы перевезли по нему свыше 30 млн пассажиров.