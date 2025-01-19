Адвокат объяснил, почему не стоит оплачивать проезд в маршрутке переводом

Адвокат, правозащитник и общественный деятель Александр Карабанов в разговоре с РИАМО объяснил, что за отплату проезда в маршрутке можно стать фигурантом уголовного дела.

Очень часто водители маршруток просят оплатить проезд переводом на банковскую карту. Некоторые люди так платят за товары на рынке, парикмахеров, и прочие услуги. Это очень удобно, но легко можно столкнуться с вопросами со стороны закона.

«Надо обязательно понимать, что человек, который осуществляет транзакцию, несет ответственности за вероятные последствия, которые могут быть. В любом случае, нужно писать основание транзакции. Если это сделка, или оплата услуги, то в приложении нужно это пояснить, написать: «Оплата транспортных расходов», - сказал Карабанов.

Адвокат и правозащитник пояснил, что если деньги с расчетного счета, на который был сделан перевод, будут потрачены не по назначению или направятся на финансирование преступлений или деятельность запрещенных организаций, то это станет основанием для возбуждения доследственной проверки.

Указание назначения платежа через банковское приложение может снять ряд вопросов и дать позицию для собственной правовой защиты.

Ране Главное управление региональной безопасности Московской области предостерегало жителей от переводов денежных средств незнакомцам.