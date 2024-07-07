Администрация Подольска призывает соблюдать меры безопасности на ж/д-объектах

Администрация городского округа Подольск призвала жителей к соблюдению мер безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Пренебрежительное отношение к соблюдению элементарных правил нахождения на ж/д путях влечёт за собой увечья, гибель и причиняет боль вашим родным и близким.

Железная дорога — место повышенной опасности. Пренебрежительное отношение к правилам нахождения на ж/д путях может привести к увечьям, гибели и нанести боль вашим близким.

Необходимо быть бдительными и помнить, что соблюдение элементарных правил безопасности на железнодорожных объектах способствует благополучию и сохранности жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.