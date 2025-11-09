85 остановочных пунктов появилось в Москве в 2025 году

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что с начала 2025 года в столице появилось 85 новых остановочных пунктов при непосредственном участии Службы управления наземным транспортом. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

64 остановки появились рядом с важными для жителей объектами ― учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами. Остановки организовали во всех округах города — больше всего в САО.

Самыми востребованными новыми остановочными пунктами стали: «Метро «Лианозово»», «МЦД Лианозово», «Метро «Речной вокзал»», «Метро «Новые Черемушки»» и «Метро «Бибирево».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать городской наземный транспорт еще доступнее и комфортнее. С начала этого года в Москве появились 85 новых остановочных пунктов, 64 из них — рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем в первую очередь по просьбам жителей столицы, а также при появлении новых мест притяжения пассажиров», — отметил Ликсутов.

В этом году Службе управления наземным транспортом Организатора перевозок исполнилось три года. Более 500 сотрудников обеспечивают непрерывное функционирование работы наземного городского пассажирского транспорта.

Работники постоянно актуализируют маршрутную сеть под нужды горожан. Круглосуточно они контролируют работу свыше 900 маршрутов и более 6 000 единиц транспорта. В режиме реального времени корректируют расписание, могут вывести дополнительный транспорт на маршрут, если этого требует ситуация.

Кроме этого, служба прорабатывает выделенные полосы для пассажирского транспорта. С начала года ввели более 100 км таких полос.

При реализации особо важных градостроительных объектов города Москвы, таких как капитальный ремонт и строительство новых трамвайных линий, строительство многоуровневых транспортных развязок, мостовых и тоннельных сооружений, развитие улично-дорожной сети, строительство линий метрополитена, реализация программы реновации жилых домов, работники принимают участие в рассмотрении проектной документации и последующем проведении обследований хода реализации работ. Это делается, чтобы сохранить транспортное обслуживание и обеспечить безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров.

