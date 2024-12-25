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8-балльные пробки наблюдаются вечером в среду в Москве

На столичных дорогах вечером в среду наблюдаются крупные заторы, загруженность достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Перегружены транспортом кольцевые трассы мегаполиса — МКАД, ТТК, Садовое кольцо, а также МСД в районе станции метро «Ботанический сад».

Пробки есть на выезде из Москвы на Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте, Волоколамском шоссе, проспекте Маршала Жукова и других.

В центре города заторы отмечаются на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, улицах Новый Арбат, Тверская, Пречистенка, Остоженка, Большая Якиманка, Пятницкая и т. д.

К 20 часам загруженность столичных дорог опустится до 7 баллов, к 21 часу — до 4 баллов. Свободными дороги станут после 22 часов.