8-балльные пробки наблюдаются вечером в среду в Москве
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На столичных дорогах вечером в среду наблюдаются крупные заторы, загруженность достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Перегружены транспортом кольцевые трассы мегаполиса — МКАД, ТТК, Садовое кольцо, а также МСД в районе станции метро «Ботанический сад».
Пробки есть на выезде из Москвы на Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте, Волоколамском шоссе, проспекте Маршала Жукова и других.
В центре города заторы отмечаются на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, улицах Новый Арбат, Тверская, Пречистенка, Остоженка, Большая Якиманка, Пятницкая и т. д.
К 20 часам загруженность столичных дорог опустится до 7 баллов, к 21 часу — до 4 баллов. Свободными дороги станут после 22 часов.