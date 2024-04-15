76 откликов направили пассажиры «Мострансавто» в ходе акции «Вежливый водитель»

С 19 марта по 19 апреля «Мострансавто» проводит акцию «Вежливый водитель», в рамках которой пассажиры оценивают работу сотрудников предприятия. На сегодняшний день в компанию поступило 76 позитивных отзывов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По результатам полученных данных «Мострансавто» определит самых вежливых сотрудников, которые получат подарки. В рейтинге принимают участие водители всех маршрутов, то есть более 9,5 тыс. человек.

«Наибольшее количество откликов прислали пассажиры из городских округов Люберцы, Луховицы, Котельники, Коломна. Кроме того, во время акции в автобусах появятся «тайные пассажиры», которые проверят, как соблюдается действующий на предприятии стандарт работы водителя. По результатам работы «тайных пассажиров» будут определены лучшие сотрудники компании, и на их транспортных средствах появится специальный отличительный знак «Вежливый водитель», — отметили в ведомстве.

Оставить отзыв о работе водителя автобуса можно на почте: oprosmta@yandex.ru. В письме необходимо указать дату и время поездки, направление движения и, по возможности, государственный регистрационный номер автобуса. Специалисты «Мострансавто» будут использовать разные инструменты оценки, которые дополняют друг друга. Водителей, набравших минимальные баллы, направят на повторное обучение стандарту работы водителя.

Стандарт работы водителей на линии разъясняет, как действовать в типовых и нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на маршруте, от водителя требуется опрятный внешний вид, внимание к пассажирам и вежливость в отношении других участников дорожного движения. Немаловажными являются пункты, разъясняющие правила личной безопасности водителя во время работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.